सड़क पर खड़ी बस में लगी आग, टला बड़ा हादसा



जोधपुर के भदवासिया क्षेत्र स्थित पेट्रोल पंप के पास खड़ी बस में शनिवार रात अचानक आग लग (Fire in Bus Parked on Road in Jodhpur) गई. गनीमत रही कि आग ने विकराल रूप नहीं लिया, जनहानि नहीं हुई. दरअसल, बस के कुछ दूर पर ही एक पेट्रोल डीजल का टैंकर खड़ा (Petrol Diesel Tanker Near Bus On Fire In Jodhpur) था. जहां तक अगर आग पहुंचती तो बड़ा हादसा हो सकता था. दूर से आग की लपट देखकर अलाव सेंक रहे लोगों ने पेट्रोल पम्प कर्मचारियों को सूचित किया, फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और समय रहते आग पर काबू पा लिया गया. आप भी देखें दिल को दहला देने वाला वीडियो (Video Of Fire In Bus Of Jodhpur), जिसमें अचानक लगी आग से अफरा तफरी मच गई.