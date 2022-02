.

यहां माघ में पूस का नजारा! अजमेर के इस कस्बे में छाया घना कोहरा बढ़ी ठंड Published on: 13 minutes ago



हाल ही में पश्चिमी विक्षोभ के कारण राजस्थान (Western Disturbance Effect on Rajasthan) के कई संभाग के कई जिलों में कभी मूसलाधार तो कभी रिमझिम बरसात हुई थी. जिसका असर आज बिजयनगर शहर सहित ग्रामीण क्षेत्र में देखने को मिल (Dense Fog In Bijainagar Of Ajmer) रहा है. जहां अलसुबह से ही बिजयनगर शहर सहित ग्रामीण क्षेत्र में काफी मात्रा में कोहरा छाया हुआ है. विजिबिलिटी बेहद कम है. माघ मास में पूस का ये नजारा (weather changes in Ajmer) अब से पहले लोगों ने कम ही देखा था. अचानक पड़े कोहरे से तापमान गिरा है और लोग ठिठुरन (Ajmer Temperature falls) महसूस कर रहे हैं.