.

जमा हिल स्टेशन: पारा @0, कड़ाके की ठण्ड से छूटी धुजनी Published on: 5 minutes ago



प्रदेश के एक मात्र हिल स्टेशन माउंट आबू (Hill Station Mount Abu) में सर्दी का थर्ड डिग्री टॉर्चर अब देखने को मिल रहा है. माउंट आबू में कड़ाके की ठण्ड (Cold Wave In Sirohi) से लोगों की धुजनी छुट गई है. शुक्रवार को पारे में भारी गिरावट देखने को मिली. न्यूनतम तापमान 0 डिग्री (Temperature Dip To 0 Degree in Mount Abu) रहा है. पारे में गिरावट के बाद मैदानी इलाकों, घरों व होटलों के बाहर खड़ी कारों की छत, रेस्टोरेंट पर रखे टेबल पर बर्फ जमीं पाई गई. होटल में रुके पर्यटक बर्फ को देख रोमांचित हो गए. गुजरात सहित अन्य प्रदेशों से माउंट आबू पहुंचे पर्यटक मौसम का मज़ा ले रहे हैं बर्फ के साथ बच्चे अठखेलियां करते नजर आए. वहीं अलसुबह पर्यटक नक्की लेक की सैर (Nakki Lake Of Mount Abu) पर निकले. चाय की गर्म चुस्कियों के सहारे सर्दी भगाने का जतन करते दिखे.