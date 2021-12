.

CCTV Footage Of Theft In Jaipur: एक चोर, एक टावर, एक रात और 10 दुकान साफ! देखिए तीसरी आंख से पूरी वारदात



जयपुर में चोरी का एक नया मामला सामने आया है. अशोक नगर थाना इलाके में एक चोर (Theft In Ashok Nagar Area Of Jaipur) ने पॉश इलाके स्थित एक कॉरपोरेट टावर (Corporate Tower In Jaipur Posh Area) को निशाना बनाया. चोर इस टावर में मौजूद कुल 10 ऑफिस के ताले तोड़ (Thief Broke The Locks In Jaipur Corporate Tower) कैश और अन्य सामान चुरा फरार हो गया. चोर की तमाम करतूत कार्यालय के बाहर व अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद (CCTV Footage Of Theft In Jaipur) हो गई है. श्रीगोपाल टावर की पहली से तीसरी मंजिल के बीच बने करीब 10 दफ्तरों के संचालकों ने केस दर्ज कराया है.