Car Hits Road Divider In Behror: धूं धूं कर जली कार, सब राख...देखें Video Published on: 2 hours ago



बहरोड़ के सोतानाला के पास अचानक से हाइवे पर गाय आ जाने से (Stray Cattle Causes Accident In Behror) मारुति गाड़ी डिवाइडर से टकराकर (Car Hits Road Divider In Behror) पलट गई. टकराने के साथ ही कार धूं धूं (Car Ablaze In Behror) कर जल उठी. गनीमत रही कि हादसे में किसी की जान नहीं (No Casualty In Behror Highway Accident) गई. कार सवार सभी 4 लोग बच गए. कार सवारों ने ऐन मौके पर कार से कूद कर अपनी जान बचाई. सभी लोग खाटू श्याम बाबा (Khatu Shyam Baba Dham) के दर्शन को जा रहे थे. हाईवे पर मची अफरा तफरी (Chaos On Highway At Behror) की खबर पर दमकल विभाग (Behror Fire Brigade) को सूचना दी गई. काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका. आप देखिए इस हादसे का Video (Video Of Car Crash In Behror).