भीलवाड़ा में बदला मौसम का मिजाज, बारिश से किसानों के खिले चहरे Published on: 30 minutes ago



उत्तरी राजस्थान के बदलते मौसम के साथ ही इसका असर अब मध्य राजस्थान के भीलवाड़ा (Rain In Bhilwara) जिले में भी देखने को मिल रहा है जहां मंगलवार अलसुबह से ही भीलवाड़ा जिले भर में बूंदाबांदी का दौर शुरू हो गया. यह बारिश देर रात से सुबह तक बदस्तूर जारी है बारिश के कारण तापमान में भी खासी गिरावट आई है. जिले में एक बार फिर सर्दी ने अपने तेवर दिखाना शुरू कर दिया है. मावठ की इस बारिश के चलते किसानों के चहरे भी खिल गए है. किसानों की फसलों को इस बाली से काफी फायदा पहुंचेगा. अचानक आई इस बारिश ने उन अभ्यर्थियों के लिए मुश्किल खड़ी कर दी है जो कर्मचारी बोर्ड की ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा में शामिल हो रहे हैं. तापमान की बात की जाए तो बारिश की वजह से जिले में अधिकतम तापमान 14 डिग्री और न्यूनतम गिर कर 9 डिग्री तक पहुंच गया. मावठ से रबी की फसलों को लाभ (Winter Rains to Benefit Rabi crop) पहुंचेगा. सरसों और चने की फसल को सबसे ज्यादा फायदा है. मावठ से जहां फसलों को पानी मिल गया, वहीं किसानों का सिंचाई में लगने वाला समय (Bhilwara farmers happy after rainfall) भी बच गया.