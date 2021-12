.

Viral Video Of Panther In Chittorgarh: भरी दोपहरी में सड़क पर निकला पैंथर, राहगीर ने किया Video Shoot Published on: 33 minutes ago



मुकुन्दरा हिल्स टाइगर रिजर्व (Mukundra Tiger Reserve) क्षेत्र की सड़क पर कोलीपुरा के पास एक पैंथर शाही अंदाज में विचरता (Panther Seen in Rawatbhata Chittorgarh) दिखा. रावतभाटा क्षेत्र का ये वीडियो एक राहगीर ने कांपते हाथों से शूट किया और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर (Viral Video of Panther in Rawatbhata) दिया. ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि पैंथर सड़क पर घूमता दिखा हो कुछ दिन पहले ही कोटा-रावतभाटा मार्ग पर रूटीन रोडवेज़ बस परिचालक जयराम गहलोत ने भी इस मार्ग पर बस संचालन के दौरान जंगल में अलग-अलग स्थानों पर करीब आधा दर्जन पैंथर देखे जाने की पुष्टि की.