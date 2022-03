.

जान देने ट्रेन के आगे कूदे किशोर की आरपीएफ जवान ने ऐसे बचायी जान Published on: 1 hours ago

Koo_Logo Versions

आरपीएफ जवान ने अपनी जान की परवाह किये बगैर ट्रैक पर सुसाइड करने के लिए कूदे एक किशोर की जान बचायी (RPF jawan saved life of a teenage boy in thane maharashtra) है. यह घटना महाराष्ट्र के ठाणे की है, जहां एक अलर्ट पुलिसकर्मी ने सही वक्त पर किशोर को देख लिया और उसे ट्रेन के नीचे आने से पहले बचा (railway policeman on the platform risked his life for a boy) लिया. ठाणे के विट्ठलवाड़ी रेलवे स्टेशन पर हुई इस घटना का वीडियो सामने आया है. वीडियो में आप देख सकते हैं कि युवक कुमार पुजारी (18) एक एक्सप्रेस ट्रेन के सामने कूद जाता है. तभी वहां खड़े एक पुलिस कर्मी की नजर उस पर पड़ती है. चंद सेकेंड में पुलिसकर्मी ट्रैक पर पहुंच जाता है और ट्रेन के आने से पहले किशोर को बचा लेता है. इस आरपीएफ जवान का नाम ऋषिकेश माने है, जिसके साहस को देख हर कोई हैरत में पड़ गया.