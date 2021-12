.

आखिरकार पकड़ा गया रॉयल बंगाल टाइगर, जंगल में छोड़ा Published on: 7 minutes ago



पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले (South 24 Parganas district of West Bengal) में काफी कोशिशों के बाद पकड़े गए रॉयल बंगाल टाइगर (Royal Bengal Tiger) को सुंदरबन जंगल (wilds of Sunderban) में छोड़ दिया गया है. मंगलवार को यह बाघ जंगल से निकलकर गांव में चला आया था. जिससे लोग दहशत में थे. आखिरकार उसे वन विभाग के कर्मचारियों ने पकड़ लिया और पहले उसे पड़ोस के झारखली टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट (Jharkhali Tiger Reserve project) में ले जाया गया. उसके बाद बुधवार को उसे सुंदरबन के मोइपीठ वन क्षेत्र (Moipith area of Sunderban) में छोड़ दिया गया. वन विभाग के अधिकारियों ने कहा कि पकड़ा गया बाघ सुरक्षित रूप से क्षेत्र के जंगल में वापस लौट गया (Tiger released in the forest) है.Royal Bengal Tiger jungle