शिमला में 'सफेद आफत', यातायात ठप...रिज पर मस्ती करते दिखे पर्यटक Published on: 6 minutes ago



शिमला: हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में बर्फबारी (snowfall in hp) का दौर जारी है. पहाड़ों की रानी शिमला बर्फ की सफेद चादर में लिपट गई है. शिमला शहर में 4 इंच से ज्यादा बर्फबारी (snowfall in shimla) हुई है. बर्फबारी के चलते सड़कों पर फिसलन बढ़ गई, जिससे यातायात ठप (traffic jamm in himachal) हो गया है. बर्फ गिरती देख सुबह ही पर्यटक रिज मैदान पर पहुंच गए और बर्फ के साथ अठखेलियां करते नजर आए. शिमला के ऊपरी इलाकों में भी बर्फबारी (snowfall in upper area himachal) जारी है. कुफरी में आधा फीट से ज्यादा बर्फबारी हो चुकी है. ऐसे में ऊपरी शिमला में भी वाहनों की आवाजाही नहीं हो रही है. शिमला शहर में सड़कों से बर्फ हटाने का काम जारी है. बर्फबारी के चलते तापमान में भी भारी गिरावट आई है, जिससे ठंड काफी बढ़ गई है. सर्द हवाओं व गलन ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है. सर्दी व ठिठुरन से बचने के लिए लोग आग और गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं. लाहौल, किन्नौर, शिमला और चंबा में हुई ताजा बर्फबारी से 350 सड़कों पर वाहनों के पहिए (road closesd in hp) थम गए हैं, जबकि 680 विद्युत ट्रांसफार्मर ठप होने से लोगों को अंधेरे में रहना पड़ रहा है. शिमला शहर के अलावा कुफरी, नारकंडा, कुल्लू, लाहौल स्पीति, चंबा में बर्फबारी दर्ज की गई है. हालांकि सोमवार से मौसम साफ होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है. बता दें कि मौसम विभाग की ओर से रविवार को भारी बर्फबारी को लेकर अलर्ट जारी किया गया था, जिसके बाद शनिवार देर रात से ही शिमला सहित प्रदेश के कई हिस्सों में बर्फबारी का दौर जारी है. बर्फबारी के चलते खासकर जनजातीय क्षेत्रों में जनजीवन पूरी तरह से अस्त-व्यस्त हो गया है.