प्लास्टिक के बर्तन में फंस गया तेंदुए का सिर, देखें वीडियो Published on: 25 minutes ago

महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई से सटे बदलापुर के जंगलों में एक तेंदुआ भटकता हुआ नजर आया है. इस तेंदुए का सिर प्लास्टिक के एक बर्तन में फंसा हुआ (Leopard Head Stuck in Plastic Can) था. 13 फरवरी को रात के वक्त इस जंगल से गुजर रहे कुछ लोगों इसे ऐसी हालत में सड़क किनारे दिखा था. करीब 48 घंटे की पीड़ा के बाद उसे मुक्त करा लिया (Leopard Rescue Operation in Maharashtra) गया. वन अधिकारियों, स्वयंसेवकों और ग्रामीणों ने चुनौतीपूर्ण तलाश एवं बचाव अभियान चलाकर तेंदुए को बचाया है. प्लास्टिक के डिब्बे में सिर फंस जाने से तेंदुआ काफी परेशान हो गया था. लगभग दो दिन से वह न ढंग से सांस ले पा रहा था और न ही खा-पी रहा था. वन विभाग के एक अधिकारी ने बुधवार को बताया कि ठाणे जिले के बदलापुर गांव के समीप वहां से गुजर रहे एक व्यक्ति ने रविवार की रात को देखा कि तेंदुए का सिर प्लास्टिक के पानी भरने के डिब्बे में फंस गया है. उस व्यक्ति ने अपनी कार से तेंदुए का वीडियो बनाया, जिसमें देखा जा सकता है कि तेंदुआ डिब्बे से अपना सिर निकालने की कोशिश कर रहा है. बहरहाल, बचावकर्ताओं के घटनास्थल पर पहुंचने से पहले तेंदुआ जंगल की ओर चला गया. इसके तुरंत बाद वन विभाग, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान (SGNP) के अधिकारियों और रेस्किंग एसोसिएशन फॉर वाइल्डलाइफ वेलफेयर (RAWW)आरएडब्ल्यूडब्ल्यू) के सदस्यों तथा कुछ ग्रामीणों ने तलाश एवं बचाव अभियान शुरू किया. मंगलवार की रात को तेंदुए को फिर से बदलापुर गांव के समीप देखा गया. आरएडब्ल्यूडब्ल्यू संस्थापक पवन शर्मा ने कहा कि तेंदुए को बेहोश करने वाली एक गोली मारी गयी और उसके बेहोश होने के बाद बचावकर्मियों ने प्लास्टिक का डिब्बा हटाया. उन्होंने बताया कि नर तेंदुआ अभी पूरी तरह वयस्क नहीं हुआ है. उसे जंगल में छोड़ने से पहले अगले 24 से 48 घंटे तक निगरानी में रखा जाएगा.