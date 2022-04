.

फिल्मों में नाग-नागिन का डांस (filmy snake dance) तो आपने देखा होगा. लेकिन यहां रियल नाग-नागिन का डांस (real snake dance) देख आप दंग रह जाएंगे. ऐसा ही एक रोमांचक वीडियो झारखंड के कोडरमा जिले से सामने आया (snake dance video from kodarma jharkhand) है. झुमरी तिलैया के जेवर कारोबारी के घर में नाग-नागिन का जोड़ा कुछ ऐसे प्रेमालाप करते नजर (snakes found in businessman house in jhumri tilaiya) आए. तकरीबन एक घंटे तक नाग-नागिन एक दूसरे से लिपटकर प्रणय लीला करते रहे. इस दौरान व्यवसायी ने वन विभाग को इसकी सूचना दी. लेकिन, जब तक वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचती, तब तक नाग-नागिन का जोड़ा गायब हो चुका था. वन विभाग की टीम के काफी ढूंढने के बाद भी नाग-नागिन का जोड़ा कहीं नजर नहीं आया. इधर, नाग-नागिन के जोड़े की लीला देखने काफी लोगों की भीड़ जुट गई थी.