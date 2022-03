.

थर्ड फ्रंट पर बोले केसीआर- जैसे बिना पंडित के शादी नहीं, वैसे आपके बिना कोई बात नहीं, जल्दबाजी न करें

झारखंड दौरे पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव (केसीआर) से पत्रकारों ने भाजपा विरोधी थर्ड फ्रंट पर सवाल (anti bjp third front telangana cm kcr) पूछा. इस पर सीएम केसीआर ने पत्रकार के सामने जवाबी सवाल दाग दिया. सवाल का जवाब नहीं मिलने पर सीएम केसीआर ने कहा- जल्दबाजी न किया करें. हम थोड़ी-थोड़ी खबरें देते रहेंगे. उन्होंने कहा कि देश में बदलाव के मद्देनजर मीडिया की भूमिका अहम है. ऐसे में वे सभी से संयम रखने की अपील करते हैं. केसीआर ने कहा कि तेलंगाना राज्य गठन के लिए हुए आंदोलन के दौरान झारखंड के पूर्व सीएम शिबू सोरेन की उल्लेखनीय भूमिका रही थी. उन्होंने बताया कि अलग राज्य बन जाने के बाद शिबू सोरेन को तेलंगाना के पहले मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया (Shibu Soren first telangana chief guest) गया था. केसीआर ने मजाकिया अंदाज में कहा, जैसा कि पंडित के बिना शादी नहीं होती, वैसे मीडिया के बिना कोई बात नहीं हो सकती. हम आपका योगदान चाहते हैं. उन्होंने एक के बाद एक कई सवाल (question of anti bjp third front) पूछे जाने पर कहा, थर्ड फ्रंट जैसी कोई चीज बनी नहीं है. ऐसे में पत्रकारों से निवेदन है कि जल्दबाजी न करें. वे बहुत चालाक (CM KCR says I am very clever) हैं, उनसे कोई भी बात इतनी आसानी से निकलवाई नहीं जा सकती.