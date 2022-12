.

Published on: 3 hours ago

हरिद्वार जिले के रुड़की में 24 दिसंबर की रात लड़कियों ने जमकर तांडव मचाया. किसी बात को लेकर बीच सड़क पर तीन से चार लड़कियों ने एक लड़की को जमकर पीटा. मामला रुड़की की सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के होटल सेंट्रम के सामने (Girls fight in front of Hotel Centrum) का बताया जा रहा है. लड़कियों के इस हुड़दंग को मौके पर मौजूद भीड़ ने भी देखा. तभी किसी ने मारपीट का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल (Viral video of girls fighting in Roorkee) कर दिया. वीडियो में 3 से 4 लड़कियां एक युवती को बीच सड़क पर घेरकर पीट (Four girls beat up girl in Roorkee) रही है. उनमें से एक लड़की डंडे से ताबड़तोड़ वार कर रही है. मारपीट का ये वीडियो काफी वायरल हो गया है.