माइनर में पलटी कार, 4 साल की बच्ची समेत 3 लोग थे सवार...ग्रामीणों ने निकाला Published on: 13 hours ago

कोटा शहर के रेलवे कॉलोनी थाना इलाके के रोटेदा की माइनर में गुरुवार को अनियंत्रित होकर एक (Car Overturned And Fell into Minor in Kota) कार पलट गई. कार में 4 साल की बच्ची समेत 3 लोग सवार थे. माइनर के पानी में कार गिरकर डूबने लगी. इस दौरान आसपास खेतों में काम कर रहे लोगों ने उन्हें बाहर निकाल लिया. यह कार सवार भदाना इलाके के अमरूदों के बाग निवासी सगे भाई लबसिंह मीणा और ऋषिकेश हैं. इनके साथ 4 वर्षीय बेटी अंजू भी थी. पुलिस बाद में मौके पर पहुंची. सीआई भूपेंद्र सिंह का कहना है कि कार को भी क्रेन की मदद से बाहर निकाल दिया गया है.