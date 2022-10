.

पहले मिनी ट्रक को मारा टक्कर और फिर पार्किंग में खड़ी 5 कारों को रौंदा, देखें वीडियो Published on: 55 minutes ago

Koo_Logo Versions

राजधानी के जवाहर नगर थाना (Jawahar Nagar Police Station of Jaipur) क्षेत्र में शुक्रवार देर शाम एक तेज रफ्तार कार पहले सड़क किनारे खड़े मिनी ट्रक से जा टकराई और फिर अनियंत्रित होकर अपार्टमेंट के बाहर पार्किंग में खड़ी 5 गाड़ियों से जा भिड़ी. इस दौरान एक स्कूटी भी क्षतिग्रस्त हो गई. गनीमत इस बात की रही कि हादसे में स्कूटी सवार युवक बाल-बाल बच गया. वहीं, जब लोगों ने कार चालक को रोकने की कोशिश (Police in search of accused) की तो वह तेजी से कार को भगाकर ले गया. यह पूरा घटनाक्रम अपार्टमेंट के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया. इधर, अब फुटेज के आधार पर पुलिस आरोपी चालक की शिनाख्त में जुटी है. ताकि उसे गिरफ्तार किया जा सके. जवाहर नगर थानाधिकारी पन्नालाल ने बताया कि यह हादसा राजा पार्क गली संख्या 7 के उदय मार्ग स्थित नानक निवास अपार्टमेंट के बाहर हुआ.