सरिस्का में पर्यटकों को दिखे 'युवराज' Published on: 2 hours ago

अलवर. सरिस्का में लगातार बाघों की साइटिंग का सिलसिला (Tiger Sighting in Sariska) जारी है. इसी क्रम में गुरुवार को नीदरलैंड के पर्यटक भी सरिस्का पहुंचे, जहां युवराज को देख पर्यटक खासा खुश नजर आए. सरिस्का टाइगर रिजर्व (Sariska Tiger Reserve) के गाइड ने बताया कि शाम को सफारी पर गए ज्यादातर पर्यटकों को करणाकाबास की चौकी के पास जंगल में टाइगर ST-21 दिखा. जिसे देखने के बाद पर्यटक बहुत खुश नजर आए. बता दें कि सरिस्का में प्रतिदिन पर्यटकों की संख्या (Increased number of tourists in Sariska) तेजी से बढ़ रही है. जिसमें देशी के साथ ही विदेशी पर्यटक भी शामिल हैं. बताया गया कि गुरुवार को गुरुग्राम, झुंझुनूं के अलावा नीदरलैंड के पर्यटक यहां घूमने के लिए आए थे. इस दौरान पांडुपोल रूट पर पर्यटकों को टाइगर एसटी-21 दिखा.