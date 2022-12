.

माउंट आबू में बढ़ा सर्दी का प्रकोप, माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस तक गिरा पारा Published on: 8 minutes ago

Koo_Logo Versions

सिरोही. जिले में सर्दी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है. सर्दी के कारण लोगों की (Outbreak of winter in Mount Abu) धूजणी छूट गई है. जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है. सर्द हवाओं से बचने के लिए लोग घरों में दुबकने को मजबूर हो गए हैं. असल में माउंट आबू प्रदेश का एक मात्र हिल स्टेशन है. पिछले तीन दिन से यहां का न्यूनतम तापमान 0 डिग्री दर्ज (mercury reached minus in Mount Abu) किया जा रहा है. वहीं, रविवार को न्यूनतम तापमान और अधिक गिर कर माइनस में चला गया. यहां रविवार को न्यूनतम तापमान माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. इधर, पारे में गिरावट (Rajasthan Weather Updates) का सीधा असर आम जनजीवन पर देखने को मिला और लोग अपने घरों में दुबके नजर आए. साथ ही मैदानी इलाकों सहित घरों व होटलों के बाहर खड़ी कारों की छत व बाहर रखे सामान पर बर्फ की परत जमी देखी गई. इस बीच पर्यटकों का तेजी से माउंट आबू पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है. मौसम विभाग की मानें तो तापमान में आगे और अधिक गिरावट हो सकती है.