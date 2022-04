.

Temples Demolition In Rajasthan: सांसद रंजीता बोलीं- ऐसा लगता है राजस्थान भारत का नहीं बल्कि पाकिस्तान का राज्य है Published on: 15 minutes ago

Koo_Logo Versions

अलवर के राजगढ़ में 300 वर्ष पुराने तीन मंदिरों को ध्वस्त करने के बाद भरतपुर सांसद रंजीता कोली (MP Ranjita Koli On Temples Demolition) ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है. सांसद रंजीता कोली ने कहा कि ऐसा लगता है राजस्थान, भारत का नहीं बल्कि पाकिस्तान का कोई राज्य है. यहां पर सैकड़ों वर्ष पुराने मंदिर जमींदोज किए जा रहे हैं और कोई कानून व्यवस्था भी नहीं है. दरअसल, राजगढ़ में मंदिर गौरव पथ निर्माण और मास्टर प्लान के तहत अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के तहत ध्वस्त किए गए (Temples Demolition In Rajasthan) थे. इसके बाद ही विवाद बढ़ (Temple demolition in Alwar triggers controversy) गया. एक तरफ कांग्रेस 34 पार्षदों की सहमति का हवाला दे रही है तो भाजपा प्रदेश में कांग्रेस सरकार को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रही है.