.

देशभक्ति की मिसाल! भीलवाड़ा में तिरंगे की रोशनी से लिपटी मस्जिद, लहराया गया आकर्षक इलेक्ट्रॉनिक तिरंगा Published on: 57 minutes ago

Koo_Logo Versions

भाईचारे और एकता की मिसाल वस्त्र नगरी में बखूबी पेश की गई. ऐसी की जो भी मस्जिद के सामने से गुजरा उसका सीना चौड़ा हो गया और सिर खुद ब खुद झुक गया. ये मौका दिया नई तकनीक ने. आकर्षक इलेक्ट्रॉनिक तिरंगे को धर्मस्थली की दरो दीवार पर फहरते देखना सुखद (mosque In Bhilwara light up with tricolor) रहा. ये नजारा हबीबी मस्जिद का था (Habibi mosque In Bhilwara) जिसे देखने वालों का हुजूम जुट गया. आखिरी जुमे पर रोजेदारों के साथ ही हर धर्म के लोग आकर्षक छवि को ताउम्र सहेजने की गर्ज से इकट्ठा हुए.