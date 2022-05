.

Jaipur: स्क्रैप के गोदाम में लगी भीषण आग, 1 घंटे में गोदाम हुआ जलकर राख...लाखों रुपए का हुआ नुकसान

राजधानी के विद्याधर नगर थाना इलाके के शांति नगर स्थित स्क्रैप के गोदाम (Massive Fire In Scrap Warehouse at Jaipur) में आज सुबह भीषण आग लग गई और देखते ही देखते 1 घंटे में पूरा गोदाम जलकर राख हो गया. दमकल की 7 गाड़ियों ने 20 चक्कर लगाकर 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. सुबह 7 बजे गोदाम में आग लगने की जानकारी मिलने पर दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची. गोदाम में रखे स्क्रैप ने आग में घी डालने का काम किया और देखते ही देखते महज कुछ मिनट के अंदर पूरा गोदाम धड़क उठा. रिहायशी इलाके में गोदाम होने के चलते गोदाम से आग की लपटें और धुआं उठता देख लोगों में अफरा-तफरी का माहौल हो गया. स्थानीय लोगों ने अपने स्तर पर आग पर काबू करने का प्रयास किया लेकिन आग लगातार फैलती ही चली गई. गोदाम से सटे हुए अन्य गोदाम व मकानों में रहने वाले लोगों को बाहर निकाला गया. इसके बाद दमकल कर्मियों ने सबसे पहले गोदाम के बाहर की ओर बढ़ती हुई आग पर काबू पाया. जिस गोदाम में आग लगी वह मुन्ना भाई नाम के व्यक्ति का बताया जा रहा है. आग लगने के कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं हो सके हैं. प्रथम दृष्टिया शॉर्ट सर्किट आग लगने का कारण माना जा रहा है. आगजनी के चलते गोदाम में रखा तकरीबन 20 लाख रुपए का सामान जलकर राख (Loss of lakhs) हो गया. हालांकि गनीमत यह रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई