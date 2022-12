.

फ़िल्म गोलमाल से लाइम लाइट में आई बॉलीवुड अभिनेत्री रिमी सेन ने उदयपुर में मिसेज इंडिया द गॉडेस पेजेंट के फिनाले (Finale of Mrs India The Goddess pageant in Udaipur) में सेलेब्रिटी गेस्ट के रूप में शिरकत की. रमाडा रिसोर्ट में आयोजित शो में रिमी सेन ने अन्य जजेस के साथ यहां प्रतिभागियों को अलग- अलग राउंड में उनकी वॉक, कॉन्फिडेंस, हेयर स्टाइल, मेकअप ओर अन्य खूबियों से जज किया. मधुकमल मोशन पिक्चर्स के संस्थापक मेहर अभिषेक द्वारा आयोजित इस पेजेंट में फैशन शो को पर्यावरणीय स्थिरता और महिला सशक्तिकरण थीम पर समर्पित किया गया.