खेत में पानी देने गए किसान की करंट लगने से मौत Published on: 55 minutes ago

भरतपुर. जिले के नदबई कस्बा क्षेत्र के ग्राम अस्तल (Farmer died due to electrocution) में खेत में काम करने के दौरान एक किसान की मौत हो गई. सूचना पर लखनपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची. जिसके बाद पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर भरतपुर आरबीएम अस्पताल भेज दिया, जहां पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया. पुलिस की ओर से बताया गया कि अस्तल निवासी भूरा सिंह पुत्र (death of farmer in field) चरण सिंह खेत में पानी देने के लिए गया था. इसी दौरान करंट की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई. वहीं, घटना के कुछ देर बाद आसपास के खेतों में काम कर रहे किसानों ने भूरा को मृत देखा. इसके बाद उन्होंने उक्त घटना की सूचना (Farmer death in Bharatpur Nadbai town) मृतक के परिजनों को दी. जिसके बाद मृतक के परिजन घटनास्थल पर पहुंचे और उन्होंने पुलिस को इसकी जानकारी दी. इधर, मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर भरतपुर आरबीएम अस्पताल भेज दिया, जहां पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया गया.