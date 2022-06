.

Bear Spotted On Hills: सिरोही में आम्बेश्वर मंदिर पहुंचा भालू, वायरल हुआ वीडियो!

सिरोही में आम्बेश्वर मंदिर की ओर जाते भालू का वीडियो वायरल (Viral Video Of Bear) हो रहा है. बताया जा रहा है कि किसी श्रद्धालु ने इसे शूट किया है. इस क्लिप में भालू पहाड़ी से उतरते और विचरण करते दिख रहा (Bear Spotted on the hills of Sirohi) है. मंदिर के पुजारी वस्तुपाल ने बताया की बीते दिनो से भालुओं का आना जाना बढ़ गया है. उनके अनुसार हो सकता है पानी की तलाश में ये जानवर आबादी क्षेत्र का रुख कर रहे हैं.