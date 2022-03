.

भीलवाड़ा में शीतला अष्टमी पर उड़े होली के रंग Published on: 2 hours ago

Koo_Logo Versions

मेवाड़ के प्रवेश द्वार माने जाने वाला भीलवाड़ा में शीतला अष्टमी रंग में सराबोर हो (Holi celebrated on Sheetla Ashtami 2022 in Bhilwara) मनाई गई. करीब 2 सालों से कोरोना काल में जहां होली और भीड़ पूरी तरह से प्रतिबंधित थी वहीं अब सरकार की तरफ से छूट मिलने के बाद शीतलाष्टमी पर होली का रंग फिर फिजाओं में बिखरा. मेवाड़ में शीतलाष्टमी के दिन होली खेलने की रिवायत (Holi On Sheetla Ashtami In Mewar) है. सड़कों पर डीजे की धुनों और गुलाल अबीर उड़ाते खिलंदड़ों को टोलियों में झूमते गाते देखा गया.