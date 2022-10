.

Published on: 11 minutes ago

इस बार दीपावली में अपने दोस्तों-रिश्तेदारों के लिए बनाएं खुशबूदार मिल्कशेक. मिल्कशेक (Milkshake recipes) का नाम जब जहन में आता है, तो किसी मीठे और खुशबूदार (summer drinks) पेय की तस्वीर दिमाग में उभरने लगती है.स्मूदी और फ्रूट शेक आपके शरीर को आवश्यक पोषक तत्वों के साथ पोषण देने के लिए एक स्वस्थ और आसान विकल्प हैं. गुलाब की पंखुड़ियों से बना गुलकंद मिल्कशेक (Gulkand shake at home)देखने और पीने में जितना अच्छा लगता है, उतनी ही प्यारी होती है इसकी महक. गुलकंद पेट में एसीडिटी को कम करता है. इसके साथ ही गुलाब की पंखुड़ियां आपको ताजा भी रखती हैं. Non alcoholic drinks for diwali party . Dipawali 2022 . Diwali 2022 . Dipawali recipe . Diwali recipe . Diwali drinks तो देर किस बात की, जानें (how to make gulkand shake) कैसे बनाया जाता है गुलकंद मिल्कशेक