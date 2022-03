.

आगरा में ताज महोत्सव 2022 (Taj Festival 2022 in Agra) में शनिवार की शाम कल्चरल नाइट बॉलीवुड के जाने माने पार्श्व गायक पदमश्री ए. हरिहरन के नाम (Taj Festival cultural night in the name of bollywood singer Padmashree A. Hariharan) रही. उन्होंने अपनी आवाज का जादू बिखेरना शुरू किया तो लोग मंत्रमुग्ध होकर गुनगुनाने और झूमने लगे. शिल्पग्राम के मुक्ताकाशी मंच से मशहूर पार्श्व गायक हरिहरन ने (songs of A Hariharan) 'भारत हमको जान से प्यारा है, ये गुलिस्ता हमारा है...', 'ताज नगमा है मोहब्बत के धड़कते साज का...', 'रोजा जानेमन, तू ही मेरा दिल...', 'मैं तो कब से तेरी शरण में....', जैसे अपने सुपरहिट गजलों और भजनों की पेशकश से खूब वाहवाही लूटी. ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान बालीवुड पार्श्व गायक हरिहरन (ETV Bharat talks with A Hariharan) ने कहा कि संगीत कोई उत्पाद नहीं है, जिसे मार्केटिंग की जरूरत पड़े.