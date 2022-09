.

केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने रामपुर के हनुमान मंदिर में पूजा के बाद बांटा प्रसाद Published on: 1 hours ago

Koo_Logo Versions

रामपुर: केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज हिमाचल दौरे पर (Smriti Irani in Himachal today) हैं. स्मृति ईरानी अपने दौरे के दौरान शिमला जिले के रामपुर पहुंची. रामपुर के हनुमान मंदिर में स्मृति ईरानी ने पूजा-अर्चना (Smriti Irani worshiped in Hanuman Temple) की और फिर लोगों को प्रसाद बांटा. इस दौरान उन्हें देखेने के लिए बड़ी संख्या में भीड़ जमा हो गई. बता दें कि आज केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी. गौरतलब है कि स्मृति ईरानी आज शिमला जिले के रामपुर से बीजेपी के प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाएंगी. आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी शनिवार को प्रदेश के चारों लोकसभा क्षेत्रों में एक-एक प्रचार रथ को रवाना करेगी. हर प्रचार रथ 17-17 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करेगा. स्मृति ईरानी मंडी लोकसभा क्षेत्र के प्रचार रथ को रवाना करेंगी. इसी कार्यक्रम के लिए स्मृति ईरानी हिमाचल पहुंची (Smiriti Irani in Himachal) हैं. हिमाचल दौरे पर स्मृति ईरानी रामपुर पहुंची जहां उन्होंने सबसे पहले हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की और फिर मंदिर में पहुंचे श्रद्धालुओं को प्रसाद बांटा (Smiriti Irani in Hanuman temple) है.