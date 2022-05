.

कलबुर्गी की महिला लाभार्थी से प्रभावित हुए PM मोदी, बोले- मैं कर्नाटक BJP में होता तो आपको चुनाव लड़वा देता Published on: 57 minutes ago

Koo_Logo Versions

शिमला: केंद्र में मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर हिमाचल की राजधानी शिमला में एक भव्य कार्यक्रम (PM Modi in Shimla) आयोजित किया गया. कार्य्रकम को संबोधित करने से पहले पीएम मोदी ने 8 मंत्रालयों की 16 विभिन्न योजनाओं के चयनित लाभार्थियों से वर्चुअल माध्यम से संवाद (PM Modi talks to beneficiaries) किया. इस दौरान पीएम मोदी कर्नाटक के कलबुर्गी की एक महिला लाभार्थी संतोषी से बात कर काफी प्रभावित (PM Modi impressed by talking to Santoshi ) हुए. दरअसल पीएम मोदी के सवाल का जवाब महिला ने जिस अंदाज से दिया उससे प्रधानमंत्री काफी प्रभावित हुए. इस दौरान पीएम ने कहा कि अगर वो कर्नाटक बीजेपी का कार्यकर्ता होता तो आपको वहां से चुनाव लड़वा देता. पीएम ने कहा कि आप गांव का बहुत अच्छे से नेतृत्व कर सकती हैं.