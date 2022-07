.

शिमला: हिमाचल में बरसात का मौसम (rainy season in himachal) शुरू होने के साथ ही प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में लैंडस्लाइड और सड़क दुर्घटनाएं फिर से सामने आने लगी हैं. वहीं, बुधवार को राजधानी शिमला में संजौली के आगे ढली टनल के आगे पेट्रोल पंप के पास लैंडस्लाइड (landslide in Shimla) की चपेट में सड़क किनारे सो रही 3 युवतियां आ गईं. इस हादसे में एक लड़की की मौत हो गई, जबकि दो गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें इलाज के लिए आईजीएमसी में भर्ती कराया गया है. वहीं, भूस्खलन के बाद रेस्क्यू का वीडियो (Rescue after landslide in Shimla) भी सामने आया है. वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि लड़की पत्थर के नीचे दबी है और जान बचाने के लिए छटपटा रही है. वीडियो में दिख रहा है कि लड़की बार-बार हाथ हिला कर मदद की गुहार लगा रही है. बता दें कि यह परिवार सड़क किनारे टैंट लगाकर रहता था और पहाड़ी से मलबा गिरने के बाद टैंट चपेट में आ गया.