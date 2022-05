.

Accident Viral Video: ट्रक के साथ घिसटती चली गई बाइक, देखिए क्या हुआ चालक का हाल Published on: 50 minutes ago

Koo_Logo Versions

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर मस्तूरी नेशनल हाइवे में रोंगटे खड़े कर देने वाले एक हादसे का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा (horrific accident on bilaspur masturi highway ) है. इस वीडियो में एक बाइक चालक ट्रक की चपेट में आ जाता है. इस टक्कर में बाइक सवार सड़क पर दूर जाकर गिरता है. उसकी बाइक ट्रक के आगे बोनट में जाकर फंस जाती है. अब ट्रक ड्राइवर गाड़ी रोकने के बजाए और तेजी से गाड़ी दौड़ाता है, जिसके साथ बाइक भी सड़क में घिसटती चली जाती (bike got dragged along with the truck ) है. ये पूरा हादसा पास की दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हो जाता है. इस वीडियो में ट्रक के साथ बाइक करीब 20 मीटर से भी ज्यादा दूर तक घिसटती हुई दिख रही है. बाइक सवार दूर कोने में घायल अवस्था में पड़ा है. गनीमत ये रही कि हादसे में बाइक के साथ उसका चालक नहीं फंसा, वर्ना वो भी इस बाइक के साथ घिसटता हुआ सड़क पर चला जाता. हो सकता है इस हादसे में उसकी मौत भी हो जाती. लेकिन भगवान की कृपा से बाइक सवार को नया जीवनदान मिला है. घटना तोरवा थाना क्षेत्र की है. इस मामले में पुलिस ने आरोपी ट्रक चालक के खिलाफ कार्रवाई की है.