एमपी के बैतूल में पेड़ से टकराई कार में लगी आग, जिंदा जला चालक, कार में और भी लोगों के होने की आशंका Published on: 28 minutes ago

बैतूल। मध्यप्रदेश के बैतूल जिले के रानीपुर थाना क्षेत्र के खमालपुर गांव में एक कार पेड़ से टकरा गई, जिससे कार में आग लग गई और कार चालक जिंदा जल गया. वहीं, कार में अन्य लोगों के भी होने की आशंका जताई जा रही है. घटना गुरुवार रात की बताई जा रही है. कार घोड़ाडोंगरी से बैतूल की ओर जा रही थी. घटना की जानकारी लगने पर डायल 100 एवं घोड़ाडोंगरी नगर परिषद की फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची. रानीपुर थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. रानीपुर थाना प्रभारी सरविंद धुर्वे ने बताया कि कार में अन्य लोग के होने की आशंका के चलते टोल नाके पर लगे सीसीटीवी फुटेज देखा जा रहा है. (Car caught fire after hitting tree in betul) (Car driver burnt alive in Betul)