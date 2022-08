यरुशलम: इस्राइल के स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि उत्तरी इस्राइल में एक 36 वर्षीय व्यक्ति की ब्रेन-ईटिंग अमीबा (brain-eating amoeba) से मौत हो गई. समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने मंत्रालय का हवाला देते हुए बताया कि जिस व्यक्ति को कोई अंतर्निहित बीमारी नहीं थी, उसकी मृत्यु नेग्लेरियासिस (Died of naegleriasis) से हुई, जिसे (primary amoebic meningoencephalitis) प्राथमिक अमीबिक मेनिंगोएन्सेफलाइटिस (PAM) के रूप में भी जाना जाता है, जो मस्तिष्क का दुर्लभ विनाशकारी संक्रमण (infection of the brain) है.

यह ब्रेन ईटिंग अमीबा (brain eating amoeba) मीठे पानी, पोखर और अन्य स्थिर जल स्रोतों में पाया जाता है, और मृतक के संभावित जोखिम की जांच चल रही है, यह नोट किया गया. दुर्लभ मामले का निदान तिबरियास के पोरिया मेडिकल सेंटर (Poria Medical Center in Tiberias) में किया गया था, जो गलील सागर (​​Galilee Sea) के पास एक उत्तरपूर्वी रिसॉर्ट शहर था और मंत्रालय (Israel health ministry) की केंद्रीय प्रयोगशाला को इसकी सूचना दी गई थी.

SUNLIGHT :पुरुषों की इस शारीरिक क्रिया को बढ़ाती है धूप, 15 प्रकार के कैंसर व रोगों से भी बचाती है

PAM संक्रमण (PAM infection) के प्रारंभिक चरण में, जो नाक के माध्यम से होता है, लक्षणों (Primary amoebic meningoencephalitis symptoms) में गंभीर सिरदर्द, बुखार और उल्टी शामिल हो सकते हैं. जैसे-जैसे संक्रमण बढ़ता है, लक्षण, जो एक्सपोजर के एक से नौ दिनों के बाद दिखाई देते हैं, आगे चलकर कठोर गर्दन, दौरे या मतिभ्रम में विकसित हो सकते हैं. मामले की दुर्लभता के कारण नैदानिक नमूना निदान की पुष्टि के लिए (USCDCP) यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन (US Centers for Disease Control and Prevention) को भेजा गया था.आईएएनएस

Female Libido :इन कारणों से हो सकती है महिलाओं में यौन-कामेच्छा की कमी