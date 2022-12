नई दिल्ली : कोविड-19 महामारी के बाद बढ़ती स्वास्थ्य असमानताओं पर चिंता जताते हुए वैश्विक स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने मलेरिया, खसरा और ट्यूबरक्लोसिस जैसी संक्रामक ( Malaria measles tuberculosis ) बीमारियों से निपटने के साथ-साथ उभरते खतरों का मुकाबला करने के लिए स्वास्थ्य देखभाल क्षमताओं में सुधार करने का आह्वान किया है. अमेरिका में National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) के निवर्तमान निदेशक Anthony S Fauci (एंथनी एस फौची) के अनुसार, कोविड-19 उभरती संक्रामक बीमारियों के प्रकोप के प्रति हमारी भेद्यता के लिए एक सदी से भी अधिक समय में सबसे जोरदार वेक-अप कॉल है.

खसरा

The New England Journal of Medicine में एक परिप्रेक्ष्य में, Anthony S Fauci ने कहा कि 1981 में HIV/AIDS के संकट काल के कारण संक्रामक रोगों के लिए चिकित्सा के क्षेत्र में प्रवेश करने वाले लोगों में तेजी से वृद्धि हुई. तब से, infectious disease विशेषज्ञों ने 2009 H1N1 influenza pandemic , Ebola , Zika , Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) , Middle East Respiratory Syndrome (MERS) and Covid-19 समेत कई चिकित्सा चुनौतियों का सामना किया है.

विशेष चिंता का विषय

लंदन की Queen Mary University द्वारा BMJ Open में प्रकाशित एक लेटेस्ट स्टडी में पाया गया कि खसरे के प्रकोप को रोकने के लिए आवश्यक 95 प्रतिशत की तुलना में केवल 75 प्रतिशत बच्चों को समय पर एमएमआर वैक्सीन की पहली खुराक मिल रही है. खसरा विशेष चिंता का विषय है, क्योंकि यह निमोनिया या मस्तिष्क सूजन सहित कुछ बच्चों के लिए गंभीर जटिलताएं पैदा कर सकता है. खसरे से संक्रमित एक व्यक्ति आमतौर पर असुरक्षित आबादी में 12-18 अन्य लोगों को संक्रमित करता है.

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने सिफारिश की है कि खसरे के प्रकोप से बचने के लिए 95 प्रतिशत बच्चों को उनके एमएमआर टीके की दोनों खुराक दी जानी चाहिए. Queen Mary University London में क्लिनिकल एपिडेमियोलॉजी एंड हेल्थ डेटा साइंस के प्रोफेसर कैरल डेजटेक्स ( Carol Dejtex , professor of clinical epidemiology and health data science ) ने कहा, यह सुनिश्चित करने की तत्काल आवश्यकता है कि सभी परिवारों को उनकी परिस्थितियों की परवाह किए बिना नियमित टीकाकरण के लिए समान समय पर पहुंच प्राप्त हो. एक असुरक्षित बच्चे को खसरा होने का जोखिम बहुत अधिक होता है यदि वे अन्य असुरक्षित बच्चों से घिरे होते हैं, इसलिए हम इन बढ़ते 'हॉटस्पॉट' के बारे में विशेष रूप से चिंतित हैं, जहां समय पर टीकाकरण 60 प्रतिशत से कम है.

भारत में खसरे के मामले

भारत में अब तक प्रयोगशाला में खसरे के 10,000 से अधिक मामलों की पुष्टि हुई है और इससे बच्चों में 40 लोगों की मौत हुई है. महाराष्ट्र में 3,075 मामले और 13 मौतें हुईं, इसके बाद झारखंड में 2,683 मामले और आठ मौतें हुईं. इस बीच, The Lancet Global Health में प्रकाशित Georgia University में संकाय के नेतृत्व में एक नए अध्ययन में कहा गया है कि वर्तमान टीकाकरण रणनीतियों से खसरे को खत्म करने की संभावना नहीं है. दुनिया भर में नए खसरे और रूबेला मामलों की संख्या में उल्लेखनीय कमी के बावजूद, ट्रांसमिशन और डिजीज एलिमिनेशन के मौजूदा स्तरों के बीच अंतराल बना हुआ है.

रूबेला वायरस

College of Public Health UGA में महामारी विज्ञान और बायोस्टैटिस्टिक्स के सहायक प्रोफेसर एमी विंटर (Amy Winter, assistant professor of epidemiology and biostatistics ) ने कहा, खसरा सबसे संक्रामक श्वसन संक्रमणों में से एक है, और यह तेजी से आगे बढ़ता है, इसलिए इसे नियंत्रित करना मुश्किल है. रूबेला और खसरे के मामलों की निगरानी के लिए सतर्क रहना और एलिमिनेशन हासिल करने के बाद भी संभावित प्रकोपों पर तेजी से प्रतिक्रिया करना महत्वपूर्ण है. उन्होंने कहा, टीकाकरण कवरेज को उच्च रखना और इन बीमारियों के लिए निगरानी में सुधार जारी रखना महत्वपूर्ण है.--आईएएनएस

ओमिक्रॉन के नये सब वैरिएंट BF7 ने चीन को लॉकडाउन के लिए किया मजबूर