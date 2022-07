न्यूयॉर्क : अगर आपको कोई अंतर्निहित स्वास्थ्य समस्या नहीं है, तो अल्कोहल का एक छोटा गिलास या शॉट हृदय रोग, स्ट्रोक और मधुमेह (small glass of red wine, beer, whiskey or other spirits can reduce risk of heart disease, stroke and diabetes) के जोखिम को कम करने में मदद करता है. द लैंसेट (The Lancet) में प्रकाशित एक नए विश्लेषण में ऐसा कहा गया है. हालांकि, अध्ययन से पता चला है कि वृद्ध वयस्कों की तुलना में युवा लोगों को अल्कोहल के सेवन से अधिक स्वास्थ्य जोखिम का सामना करना पड़ सकता है.

विशेष रूप से, 15-39 आयु वर्ग के पुरुषों के लिए अल्कोहल पीने से कोई स्वास्थ्य लाभ नहीं होता है. वे असुरक्षित मात्रा में अल्कोहल पीने वाली आबादी के सबसे बड़े हिस्से हैं और उनका स्वास्थ्य जोखिम में हैं, इस आयु वर्ग के लोगों में अल्कोहल से संबंधित 60 प्रतिशत चोटें होती हैं, जिनमें मोटर वाहन दुर्घटनाएं, आत्महत्या और हत्याएं शामिल हैं. अध्ययन के लिए, टीम ने 22 स्वास्थ्य परिणामों पर अल्कोहल के सेवन के जोखिम को देखा, जिसमें चोट, हृदय रोग और कैंसर शामिल हैं, जिसमें 1990 और 2020 के बीच 15-95 वर्ष और उससे अधिक उम्र के पुरुषों और महिलाओं के लिए 2020 ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज (Global Burden of Disease data) डेटा का उपयोग किया गया है.

युवा अल्कोहल पीने से करें परहेज : वाशिंगटन स्कूल ऑफ मेडिसिन विश्वविद्यालय में स्वास्थ्य मेट्रिक्स विज्ञान (Dr. Emmanuella Gaquidou, University of Washington, School of Medicine) के प्रोफेसर डॉ इमैनुएला गाकिडौ ने कहा, "हमारा संदेश सरल है, युवा लोगों को नहीं पीना चाहिए, लेकिन वृद्ध लोगों (अगर आपकी उम्र 40 वर्ष से अधिक है) को कम मात्रा में पीने से लाभ हो सकता है. हालांकि यह सोचना यथार्थवादी नहीं हो सकता कि युवा वयस्क अल्कोहल पीने से परहेज करेंगे. हमें लगता है कि नवीनतम सबूतों को संवाद करना महत्वपूर्ण है ताकि हर कोई अपने स्वास्थ्य के बारे में निर्णय ले सकते हैं."

सामान्य तौर पर, 40-64 वर्ष की आयु के व्यक्तियों के लिए, सुरक्षित अल्कोहल की खपत का स्तर प्रति दिन लगभग आधा मानक पेय (पुरुषों के लिए 0.527 पेय और महिलाओं के लिए 0.562 मानक पेय प्रति दिन) से लेकर लगभग दो मानक पेय (प्रति दिन पुरुषो के लिए 1.69 मानक पेय तक था और 1.82 महिलाओं के लिए). 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए, प्रति दिन तीन मानक पेय (पुरुषों के लिए 3.19 पेय और महिलाओं के लिए 3.51) से थोड़ा अधिक सेवन करने के बाद अल्कोहल के सेवन से स्वास्थ्य हानि के जोखिम तक पहुंच गए थे. दूसरी ओर, स्वास्थ्य हानि का जोखिम उठाने से पहले 15-39 आयु वर्ग के लोगों के लिए अल्कोहल की अनुशंसित मात्रा प्रति दिन 0.136 मानक पेय थी (एक मानक पेय के दसवें हिस्से से थोड़ा अधिक).

इससे अधिक बिलकुल नहीं : यह राशि (मात्रा) 15-39 वर्ष की आयु की महिलाओं के लिए 0.273 पेय (प्रति दिन एक मानक पेय का लगभग एक चौथाई) से थोड़ी अधिक थी. निष्कर्ष यह भी बताते हैं कि, वैश्विक अल्कोहल की खपत (Global alcohol consumption) की सिफारिशें उम्र और स्थान पर आधारित होनी चाहिए. उत्तरी अफ्रीका और मध्य पूर्व (North Africa Middle East alcohol consumption) में 55-59 आयु वर्ग के व्यक्तियों के बीच प्रति दिन एक मानक पेय और मध्य उप-सहारा अफ्रीका में प्रति दिन लगभग आधा मानक पेय सुरक्षित पाया गया. शोधकर्ताओं ने कहा, कुल मिलाकर, वयस्कों के लिए अनुशंसित अल्कोहल का सेवन प्रति दिन 0-1.87 मानक पेय के बीच कम रहा, चाहे भूगोल, आयु, लिंग या वर्ष (उम्र) कुछ भी हो. ( ---आईएएनएस )

