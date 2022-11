उदयपुर. जिले के गोगुंदा थाना क्षेत्र के उबेश्वर महादेव के जंगल में युवक-युवती के नग्न अवस्था में निर्मम हत्या के मामले में पुलिस ने (Tantrik arrested in Udaipur Double Murder case) चौथे दिन मामले का खुलासा किया है. मामले में आरोपी तांत्रिक को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी तांत्रिक ने युवक-युवती को फेवीक्विक से चिपकाकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया था. आरोपी गोगुंदा इलाके में तांत्रिक का काम करता है.

इस मामले का खुलासा करते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कुंदन कुंवारिया ने बताया कि युवक और युवती लंबे समय से गोगुंदा इलाके के तांत्रिक भालेश के संपर्क में थे. जहां युवक और युवती के परिजन तांत्रिक के आश्रम में आया जाया करते थे. यहीं युवक-युवती की मुलाकात हुई, जहां दोनों के बीच में नजदीकियां बढ़ने लगी. युवक और युवती के संबंधों की जानकारी तांत्रिक भालेश को थी. ऐसे में काफी समय तक यह दोनों तांत्रिक के यहां ही मुलाकात किया करते थे.

उदयपुर डबल मर्डर केस का खुलासा

दोनों के ऊपर फेवीक्विक डाल कर दी हत्या : पुलिस अधिकारी ने बताया कि टीमों ने (Man And Woman Found Dead in Naked Condition) करीब इलाके के 50 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों को खंगाला. इस दौरान घटनास्थल पर मृतक का आईफोन भी मिला. करीब 200 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की गई. इस दौरान दोहरे हत्याकांड के आरोपी इच्छापूर्ण शेषनाग बावजी मंदिर के तांत्रिक भालेश (52) निवासी सागवाड़ा जिला डूंगरपुर गांव को गिरफ्तार किया गया.

तांत्रिक ने पुलिस पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे किए हैं. तांत्रिक ने पुलिस को बताया कि उसने शारीरिक संबंध बनाने के दौरान ही युवक-युवती की हत्या कर दी. तांत्रिक ने पूछताछ में बताया कि वो युवक-युवती को बदनाम करने के लिए ब्लैकमेल कर रहा था. तांत्रिक ने युवक के युवती से संबंध होने की बात को युवक की पत्नी को बता दी. इससे युवक और युवती तांत्रिक को छेड़छाड़ के मामले में फंसाने की धमकी देने लगे. इस दौरान तांत्रिक भालेश जोशी ने दोनों को अलग होने और अपने-अपने परिवार पर ध्यान देने के लिए तैयार किया.

एडिशनल एसपी कुंदन कुंवारिया ने बताया कि तांत्रिक भालेश जोशी को यह अंदेशा था कि युवक और युवती उसे बदनाम कर सकते हैं. ऐसे में घटना वाले दिन वह दोनों को एक बाइक पर बिठाकर जंगल की ओर लेकर गया. जंगल में दोनों को अंतिम बार शारीरिक संबंध बनाकर हमेशा के लिए अलग होने के लिए तैयार कर लिया. जैसे ही दोनों शारीरिक संबंध बना रहे थे, उनके ऊपर बड़ी मात्रा में फेवीक्विक डाल दिया, जिससे दोनों चिपक गए. इस दौरान तांत्रिक ने दोनों पर ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर उनकी हत्या कर दी. फिलहाल, पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया जहां से 3 दिन के रिमांड पर उसे भेजा गया है.