उदयपुर. लेक सिटी उदयपुर में गुरुवार को एक भीषण सड़क हादसा (Truck and Innova collision in Udaipur) हो गया. हादसा इतना दर्दनाक था कि घटनास्थल पर ही तीन लोगों की मौत (3 died in Udaipur road accident) हो गई. जबकि 5 लोग घायल हो गए.

सड़क हादसा उदयपुर-नाथद्वारा हाईवे पर हुआ. घटना की सूचना मिलने के साथ ही सुखेर थाना पुलिस मौके पर पहुंची. ग्रामीण और पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार इनोवा और ट्रक में हुई जबरदस्त भिड़ंत हो गई. जिसमें तीन लोगों की मौत हो गई. हादसे में 4 अन्य लोग भी गंभीर घायल हो गए. जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया.