उदयपुर. सज्जनगढ़ की पहाड़ियों में भभक रही आग पर अभी तक भी काबू नहीं पाया (Fire continues in Sajjangarh Sanctuary hills) जा सका है. हालांकि वनकर्मी और फायर ब्रिगेड के कर्मचारी लगातार आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं. लेकिन तेज हवा के कारण आग धीरे-धीरे बढ़ती ही जा रही है. रविवार अलसुबह आग की लपटें सज्जनगढ़ की पहाड़ियों से सुलगना शुरू हुई थी, जो अब तक पहाड़ी के बड़े क्षेत्र को अपने आगोश में ले चुकी है.

वन अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार सज्जनगढ़ अभ्यारण में रविवार तड़के गोरेला गांव के समीप हर महादेव मंदिर के पास से उठी आग की लपटें तेज हवा के कारण धीरे-धीरे फैलती गई. हालांकि इस बार आग लगने की वजह गर्मी नहीं है. अधिकारियों के मुताबिक सेंचुरी (Sajjangarh Sanctuary Fire) की चारदीवारी के बाहर कचरा जलाया गया था. ऐसे में आग की लपटें इतनी जबरदस्त थी, कि देखते ही देखते उसने सेंचुरी के बड़े हिस्से को अपने आगोश में ले लिया.

सज्जनगढ़ की पहाड़ियां में आग ने लिया भीषण रूप.

पढ़ें-सज्जनगढ़ की पहाड़ियों में लगी भीषण आग, देखें VIDEO

आग बुझाने के लिए रविवार अलसुबह से ही उदयपुर नगर निगम के तीन फायर ब्रिगेड और नारायण सेवा संस्थान के दमकल वाहन के साथ 50 से 60 कर्मचारी अधिकारी आग बुझाने में जुटे हुए हैं. लेकिन अभी भी आग की लपटों पर पूरी तरह से काबू नहीं पाया जा सका है. वाइल्डलाइफ के उपवन संरक्षक अजीत ऊंचाई ने बताया कि सेंचुरी के बाहर किसी ने कचरे में आग लगाई गई थी, जिसकी चिंगारी सेंचुरी तक पहुंच गई.

आग बुझाने में जुटे वनकर्मी: आग बुझाने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं. लेकिन तेज हवा, सूखे पत्तों और पहाड़ी क्षेत्र होने के (Fierce fire broke out in bushes of Sajjangarh hills) कारण वन कर्मियों को भी काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. वहीं तेज हवा चलने के कारण आग की रफ्तार दोगुनी हो गई हैं. हालांकि अभी तक सेंचुरी में किसी वन्यजीव के जल मरने की सूचना नहीं है.