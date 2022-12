उदयपुर. मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय परिसर में शनिवार को दो नवनिर्मित भवनों का लोकार्पण (Inauguration of two buildings in MLSU) एवं दो भवनों का शिलान्यास विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सीपी जोशी एवं नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने किया. इस अवसर पर प्रबंध अध्ययन संकाय के नवनिर्मित सभागार में 'संसदीय लोकतंत्र की चुनौतियां' विषयक सेमिनार भी आयोजित हुआ जिसमें जोशी और कटारिया मुख्य वक्ता रहे.

विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सीपी जोशी ने कहा कि संसदीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि हमने पॉलिटिकल एजुकेशन पर काम नहीं किया. इसके अभाव में लोकतंत्र में जो मजबूती आनी चाहिए थी वह नहीं आ पाई. उन्होंने कहा कि इस दिशा में किसी भी पार्टी ने काम नहीं किया. इसलिए सशक्त जनप्रतिनिधियों की कमी खलती है. उन्होंने कहा कि राजनीतिक शिक्षा लोकतंत्र को मजबूत बनाती है. यदि चुनी हुई सरकारें सही तरीके से यह काम करें तो कभी कोई आंदोलन नहीं हों. आए दिन आंदोलन होते हैं इसका अर्थ है कि हम राजनीतिक सशक्तिकरण से कोसों दूर हैं. मतदाताओं को लोगों को जागरूक और शिक्षित करना आज की पहली जरूरत है.

विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि भारत का संविधान सबको जोड़ने वाला है. लेकिन लोगों में जागरूकता का अभाव आज भी साफ दिखाई पड़ता है. लोगों को अपने वोट की कीमत और उसका माप तोल जिस दिन पता चल जाएगा उस दिन राजनीतिक पार्टियों की दुकानें बंद हो जाएगी. कटारिया ने कहा कि जीवन का कड़वापन यही है कि हम अपने बच्चों की,अपने परिवार की अपने पड़ोसी की चिंता करते हैं देश की जिस दिन चिंता करना शुरू करेंगे उस दिन लोकतंत्र सुधर जाएगा.