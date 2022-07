श्रीगंगानगर : जिले में पंजाब से आए हेरोइन के दो तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया (heroin smugglers arrested in Sriganganagar) है. कार्रवाई में पुलिस ने करनपुर क्षेत्र एरिया की सीमा से लगे एक खेत से हेरोइन के पांच बड़े पैकेट बरामद किए हैं. इस मामले में पुलिस और सीआईडी दोनों लगी हुई है. फिलहाल, आरोपी अभी पुलिस की गिरफ्त में हैं. पुलिस और सीआईडी की टीम पूछताछ कर रही है.

यह मामला जिले के अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगे करनपुर थाना क्षेत्र का है. सूचना के मुताबिक पंजाब के दो तस्कर हेरोइन की डिलीवरी लेने के लिए रात को क्षेत्र में आए थे. तस्कर बुधवार सुबह हेरोइन के पांच पैकेट लेकर पंजाब की तरफ जाने वाले (heroin smugglers arrested in Sriganganagar) थे. लेकिन डिलीवरी लेने के दौरान लाइन क्लियर नहीं होने पर तस्कर वापिस निकल गए. तस्कर जब हिन्दूमलकोट थाना क्षेत्र में शिवपुर हेड के पास पहुंचे तो, पुलिस की नाकाबंदी को देखकर डर गए. पुलिस दल ने तस्करों को संदिग्ध मानते हुए उनसे सख्ती से पूछताछ की. जिसके बाद उन्होंने पुलिस को हेरोइन की तस्करी के लिए आना बताया.

सूचना के बाद सीआईडी अधिकारी भी मौके पर पहुंचे. उन्होंने जब तस्करों से पूछताछ की तो उन्होंने करनपुर क्षेत्र से हेरोइन डिलीवरी लेने आने की बात स्वीकार की. इसके बाद सीआईडी और पुलिस ने करनपुर क्षेत्र एरिया में सीमा से लगे एक खेत से हेरोइन के पांच बड़े पैकेट बरामद किए (5 packets of heroin is recovered in Sriganganagar) हैं. मौके पर पहुंची पुलिस और खुफिया एजेंसियों ने पैकेट जब्त कर आगे की कार्रवाई शुरू की है. फिलहाल सीआईडी और पुलिस के अधिकारी पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटे हुए हैं.

पकड़े गए तस्करों से पूरी जानकारी जुटाई जा रही है. खुफिया जानकारी के मुताबिक तस्कर पंजाब से रात्रि को हेरोइन की डिलीवरी लेने आए थे. सीमा पर बीएसएफ की सख्ती के चलते वह खाली हाथ वापस लौट गए. शिवपुर हेड की पुलिस नाकाबंदी के दौरान तस्करों की संदिग्धता ने उन्हें पकड़ा दिया. जिसके बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ.