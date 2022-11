रायसिंहनगर (श्रीगंगानगर). रायसिंहनगर में युवती से गैंगरेप का सनसनीखेज मामला (Gangrape with girl at milk dairy) सामने आया है. पांच आरोपियों ने युवती से दरिंदगी की है. पीड़िता की ओर से थाने में मामला दर्ज करवाया गया है. शुक्रवार देर शाम युवती दूध डेयरी पर घी लेने के लिए गई थी. इस दौरान वहां उसे कमरे में बंद कर 5 लोगों ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया. मामले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बनवारी लाल मीणा ने बताया कि पुलिस ने तीन बीएसएफ जवान समेत कुल पांच जनों को हिरासत में लिया है. सभी आरोपियों से पूछताछ की जा रही है.

एएसपी ने बताया कि पिता की ओर से मामला दर्ज करवाने के बाद दो लोगों को शनिवार सुबह ही हिरासत में ले लिया गया था जबकि बीएसएफ के 3 जवानों के संबंध में बीएसएफ अधिकारियों से पहले पत्राचार किया गया. बीएसएफ अधिकारियों की ओर से मामले में जांच के लिए तीनों आरोपी जवानों को पुलिस (3 BSf soldier and two more detained in Gangrape) को सौंप दिया गया है. पुलिस की ओर से पीड़िता का श्रीगंगानगर में मेडिकल करवाया जा रहा है. वारदात कुम्हार बस्ती स्थित दूध डेयरी में हुई है.

डीएसपी अनु बिश्नोई मामले की जांच कर रही हैं. गैंगरेप पीड़िता के 164 में बयान भी दर्ज करवाए गए हैं. पुलिस की ओर से मुकदमा दर्ज करने के बाद आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है. एएसपी बनवारी लाल मीणा, डीएसपी अनु बिश्नोई, थाना प्रभारी गणेश कुमार विश्नोई के नेतृत्व में गठित टीमें मामले की जांच कर रही हैं. श्रीगंगानगर फॉरेंसिक लैब की टीम भी यहां पहुंची है और विभिन्न बिंदुओं पर जांच कर रही है. गैंगरेप के मामले में बीएसएफ के तीन जवानों के नाम सामने आने के बाद पुलिस अधिकारी भी कुछ बोलने को तैयार नहीं हैं.