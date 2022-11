श्रीगंगानगर. जिले के आरएमजी बैंक के पूर्व शाखा प्रबंधक के खिलाफ बैंक के खातों से धोखाधड़ी कर 80 लाख रुपये निकालने (Fraud of 80 lakh in Gramin Bank in Sri Ganganagar) का मामला दर्ज किया गया है. पूर्व शाखा प्रबंधक ने गलत दस्तावेजों के सहारे वारदात को अंजाम दिया. बैंक के क्षेत्रिय प्रबंधक सुरजीत सिंह ने पूर्व शाखा प्रबंधक प्रवीण कुमार के खिलाफ हिंदुमलकोट पुलिस थाना में मामला दर्ज करवया है.

थाना प्रभारी संजीव चौहान ने बताया कि दर्ज मुकदमे के अनुसार राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा दुल्लापुर कैरी के पूर्व शाखा प्रबंधक प्रवीण कुमार ने मार्च 2021 में कार्यभार ग्रहण किया था. 19 अक्टूबर तक पद पर रहते हुए बैंक शाखा के खाताधारकों के बचत खातों, ऋण खातों व स्वयं सहायता समूहों के खातों के नकली दस्तावेज तैयार कर राशि का हस्तांतरण किया. इसके अतिरिक्त नकद व आईएमपीएस के माध्यम से भी राशि ट्रांसफर की गई. रिपोर्ट में संदीप कुमार निवासी दुल्लापुर कैरी, कमला पत्नी रिशपाल निवासी हरीपुरा और विमला देवी पत्नी ओमप्रकाश निवासी परलीका व अन्य के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है.

साथ ही खाताधारकों की जानकारी के बिना लोन अकाउंट खोले और उनके नाम पर लोन (Fraud of 80 lakh in Gramin Bank) लिए गए. इस धोखाधड़ी में शामिल आरोपी संदीप मलेशिया फरार है. बैंक के स्तर पर जांच करने पर मामला सही पाए जाने पर थाने में मुकदमा दर्ज करवाया गया है. हिंदुमलकोट पुलिस ने प्रवीण, संदीप, विमला देवी, कमला व अन्य के विरुद्ध मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.