सिरोही. जिले के स्वरूपगंज थाना क्षेत्र स्थित एक गांव से एक नाबालिग 3 मई को लापता (Minor missing in Sirohi) हो गया था. नाबालिग को पुलिस ने 5 दिनों बाद दिल्ली में डिटेन किया है. दिल्ली से बच्चे को लाने के लिए सिरोही पुलिस दिल्ली के लिए रवाना हो गई है. इस बात की जानकारी सिरोही विधायक संयम लोढ़ा ने ट्वीट कर दी.

जानकारी के अनुसार नाबालिग 3 मई को किसी को बिना कुछ बताए घर से लापता हो गया था. जिसके बाद परिजनों ने नाबालिग की गुमशुदगी का मामला थाने में दर्ज करवाया. इस मामले पर परिजन और इलाके के लोग सिरोही विधायक संयम लोढ़ा से भी मिले और को जल्द से जल्द ढूंढ़ने की विधायक से गुहार लगाई. विधायक लोढ़ा के निर्देश पर एसपी धर्मेंद्र सिंह ने विशेष टीम बनाई और तकनीकियों का उपयोग किया, जिसके बाद सचिन की लोकेशन सोमवार की सुबह दिल्ली में ट्रेस की गई.

लोकेशन मिलने पर दिल्ली पुलिस कमिश्नर को इस बात की सूचना दी गई. सूचना मिलने पर दिल्ली पुलिस भी हरकत में आई और नाबालिग की (missing Minor from Sirohi was found in Delhi) बताई गई लोकेशन को ट्रेस किया. फिलहाल, नाबालिग को लेने के लिए सिरोही पुलिस दिल्ली रवाना हो गई है. बच्चे की मिलने की खबर से परिजनों ने राहत की सांस ली है.