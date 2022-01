माउंट आबू (सिरोही). राजस्थान का हिल स्टेशन माउंट आबू फ्रिजर बना हुआ है. पश्चिमी विक्षोभ का असर (Effect of Western Disturbance in Siroh) महसूस किया जा सकता है. मावठ की बारिश ने यहां पारा गिरा दिया (cold winds increased winter in Mount Abu) है, जिससे ठिठुरन और गलन बढ़ गई है.

शुक्रवार अलसुबह से ही जिले में माउंट आबू सहित कई जगह कोहरा छाया हुआ है. माउंट आबू में तो मानों बादल ज़मीन पर उतर आए हों. यहां मौसम ठंडा और सुहावना हो गया है. शुक्रवार को तापमान में 6 डिग्री की तक गिरावट दर्ज की गई है. गुरुवार का न्यूनतम तापमान जँहा 9 डिग्री था तो शुक्रवार का न्यूनतम तापमान 3 डिग्री दर्ज किया गया है.

राजस्थान में जमाने वाली ठंड

पारे में गिरावट के बाद स्थानीय लोगों को दिनचर्या में इसका खासा असर पड़ा है. माउंट आबू घूमने पहुचे सैलानी मौसम का जमकर लुफ्त उठा रहे हैं. सैलानी इस मौसम में चाय की चुस्कियों और गर्म व्यंजनों का सेवन कर ठंड को दूर करने के उपाय कर रहे हैं.

माउंट आबू में पारे में गिरावट के साथ साथ ठंडी हवाएं चल रही हैं जिसके चलते लोगों की कंपकंपी छूट गई है. लोग अलाव जलाकर सर्दी से बचने का जतन कर रहे हैं. अब देखना होगा मावठ और विक्षोभ का असर कब तक जिले में बना रहता है.