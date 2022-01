सिरोही. सिरोही एक मात्र हिल स्टेशन माउंट आबू में ठंड ने आम जीवन को प्रभावित किया है. लगातार तापमान शून्य से नीचे रिकॉर्ड हो रहा है. बीते एक सप्ताह से तापमान जमाव बिंदु से नीचे (Mercury Falls further In Sirohi) ही है. बुधवार और गुरुवार को न्यूनतम तापमान माइनस 4 डिग्री था जो शुक्रवार को गिरकर माइनस 5 डिग्री (Temperature recorded minus 5 in Mount abu) पर पहुंच गया.

प्रदेश की सबसे उंची चोटी गुरुशिखर में न्यूनतम तापमान माइनस 6 डिग्री दर्ज किया गया. माना जा रहा है के उत्तर भारत में हो रही बर्फबारी का असर अभी और ज्यादा माउंट आबू में देखने को मिल सकता है. माउंट आबू में तापमान में गिरावट के बाद जगह जगह पर बर्फ जमीं पाई गई. लोग अलाव के सहारे सर्दी भगाने का जतन करते नजर आए.

उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी और पश्चिमी विक्षोभ का असर साफ तौर पर राजस्थान में देखने को मिल रहा है. यहां माउंट आबू में सर्दी ने पिछले 6 दिनों से सितम ढहा रखा है. बीते दिनों में तापमान में लगातार गिरावट देखी जा रही है. इस दौरान 9 डिग्री तक पारा माउंट आबू में गिरा.

8 जनवरी को न्यूनतम तापमान 5 डिग्री था जो 9 जनवरी को 7 डिग्री गिरकर माइनस 2 तक पहुंच (Mercury Falls further In Sirohi) गया. 10 जनवरी को तापमान में एक डिग्री की गिरावट हुई और तापमान -3 डिग्री दर्ज किया गया. 11 जनवरी को तापमान स्थिर रहा -3 डिग्री दर्ज किया गया. 12 जनवरी को एक डिग्री की और गिरावट हुई और तापमान -4 तक पहुंच गया. वहीं 13 जनवरी गुरुवार को भी तापमान -4 डिग्री दर्ज किया गया. वहीं मकर संक्रांति यानी 14 जनवरी को तापमान में एक डिग्री की और ज्यादा गिरावट दर्ज की गई है. तापमान माइनस 5 डिग्री (Temperature recorded minus 5 in Mount abu) दर्ज किया गया.

ठण्ड के जबरदस्त प्रकोप से लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है. स्थानीय लोग धूप की आस में हैं. माउंट आबू में सर्दी का आलम ये है कि अलसुबह मैदानी इलाकों, खेतों में खड़ी फसलों, घरों और होटलों के बाहर खड़ी कारों की छत, बाहर रखे पानी में बर्फ ही बर्फ जमीं नजर आती है.