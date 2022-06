सिरोही. जिले के आबूरोड सदर थाना क्षेत्र में आम्बावेरी से ऊपर पहाड़ियों में शुक्रवार एक साधू का सड़ा गला शव मिलने से सनसनी फैल गई है. घटना की जानकारी पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को नीचे उतरा. जानकारी के अनुसार माउंट आबू के गोमुख से आबूरोड स्थित चंडेला में एक शव होने की जानकारी माउंट आबू पुलिस कों मिली. जिसके बाद पुलिस थानाधिकारी किशोर सिंह भाटी गोमुख से और सदर थानाधिकारी हरचंद देवासी टीम के साथ आम्बावेरी से जंगल की ओर रवाना (Dead Body of Saint in Forest Of Sirohi) हुए.

जांच के दौरान पुलिस को घने जंगल में 3-4 दिन पुराना एक साधु का सड़ा गला शव मिला. जिसके बाद पुलिस समाजसेवियों की मदद से शव कों आम्बावेरी पोस्टमार्टम के लिए लेकर आई. वहीं पोस्टमार्टम के बाद महंत मण्डल के पदाधिकारियों को बुलाकर साधू का अंतिम संस्कार (Dead Body of Saint in Forest Of Sirohi) करवाया गया.

अभी तक मृतक के बारे में कुछ पता नहीं चला पाया है. इस मामले के लेकर गिरवर चौकी के प्रभारी नरेंद्र सिंह ने बताया की शव के पास एक पानी की खाली बोतल मिली है. शव पूरा सड़ चुका था. ऐसे में यह भी माना जा सकता है कि साधू की जंगल में पानी न मिलने से मौत हो गई हो. फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर (Dead body Found in Sirohi ) जांच शुरू कर दी है.