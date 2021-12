सिरोही. जिले के स्वरूपगंज थाने में 11 दिसंबर को दर्ज हुए केमिकल से भरे टैंकर लूट के (Chemical Tanker Loot Case Exposed In Sirohi) मामले का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है. पुलिस ने बताया कि टैंकर चालक और खलासी ने ही लूट की झूठी कहानी रची थी. पुलिस ने मामले में (One Arrested In Sirohi Chemical Tanker Loot Case) चालक को गिरफ्तार कर लिया है. वहीं सह चालक की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं.

जानकारी के अनुसार स्वरूपगंज थाने में बाड़मेर जिला निवासी अकबर खान ने 11 दिसंबर को रिपोर्ट दर्ज करवाई की 9 दिसंबर की रात्रि को स्वरूपगंज से आगे कुछ अज्ञात लोगों ने टैंकर के आगे डंपर लगाकर हमें जबदस्ती कार में डाल दिया. जिसके बाद वे हमें बंधक बनाकर अपने साथ ले गए और टैंकर भी लूट लिया. टैंकर चालक की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की.

पुलिस को पहले दिन से ही मामला झूठा लग रहा था. इसपर एसपी धर्मेंद्र सिंह के निर्देश पर थानाधिकारी हरिसिंह राजपुरोहित के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मनोवैज्ञानिक तरीके से चालक से पूछताछ की. पहली बार हुई पूछताछ में चालक ने पुलिस को चकमा दे दिया. जिसके बाद पुलिस को संदेह होने पर चालक से सख्ती से पूछताछ की गई.

पूछताछ में उसने सब सच उगल दिया. चालक अकबर खान ने बताया की केमिकल से भरे टैंकर को हड़पने के लिए उसने अपने साथियों के साथ मिलकर यह कहानी रची और टैंकर मालिक को धोखे में रखा. जिसके बाद पुलिस ने मामले का पर्दाफाश करते हुए आरोपी चालक रावली नाड़ी बाड़मेर निवासी अकबर खान को गिरफ्तार कर लिया. वहीं सहचालक बाड़मेर जिला निवासी सुनील विश्नोई की तलाश जारी है.