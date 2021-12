सिरोही. जिले के जावाल गांव में बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति को खंडित करने के मामले (Case of vandalizing statue of Babasaheb Ambedkar) में पुलिस को सफलता हाथ लगी है. पुलिस ने मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिससे पूछताछ की जा रही है.

मामले को लेकर शनिवार को पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव (Tussle Between Police And Protesters In Sirohi) भी हुआ था, जिसके बाद पुलिस (Sirohi Police Action) ने तीन दिन में आरोपियों को गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया था.

गौरतलब है कि जावाल कस्बे के हरजी चौराहे पर स्थापित बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति (Statue of Babasaheb Ambedkar) को 28 नवम्बर को असामाजिक तत्वों ने खंडित (Idol Vandalized In Sirohi By Anti Social Elements) कर दिया था. जिसके बाद से भीम आर्मी, भीम सेना सहित अन्य संगठनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर धरना प्रदर्शन किया था. पिछले 7 दिनों से यह धरना जारी है.

शनिवार को भीम सेना के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल परमार भी अपने समर्थकों के साथ धरना स्थल पर (Bhim Sena Protest In Sirohi) पहुंचे, जहां एक बारगी माहौल तनाव पूर्ण हो गया. शनिवार को सड़क जाम किया गया और पुलिस पर पथराव (Stone Pelting On Police By Bhim Sena In Sirohi) किया गया, जिसके बाद पुलिस ने भी हल्का बल प्रयोग कर मामले को शांत करवाया. शनिवार शाम को वार्ता में तीन दिन में आरोपियों को गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया गया था, जिसमें अब पुलिस को सफलता हाथ लगी है.

पुलिस ने मामले में दो आरोपियों को किया है. गिरफ्तार किए गए आरोपी दिलीप सिंह पुत्र गणपत सिंह और गणपत सिंह उर्फ महेंद्र सिंह पुत्र भैरू सिंह है. एसपी धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि मामले में गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों से सख्ती से पूछताछ की जा रही है. अन्य शामिल आरोपियों को भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा. उन्होंने धरना दे रहे प्रदर्शनकारियों से धरना समाप्त करने की अपील की.