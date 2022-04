रींगस (सीकर). जिले के रींगस कस्बे में मंगलवार सुबह एक होटल के कमरे में आग लगने से दो युवक जिंदा जल (Two youths burnt alive by fire in hotel in sikar) गए. दोनों युवक रेटा गांव के बताए जा रहे हैं. घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने रींगस नगर पालिका को सूचना दी. घटना की सूचना पर नगर पालिका की दमकल मौके पर पहुंची और होटल के कमरे का दरवाजा तोड़ कर आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक दोनों की मौत हो चुकी थी.

इसके बाद पुलिस ने दोनों के शवों को अपने कब्जे में लेकर सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है. पुलिस दोनों शवों के शिनाख्त करने का प्रयास कर रही है. प्रथम दृष्टया जानकारी मिली है कि दोनों युवक रेटा गांव के रहने वाले हैं. पुलिस के अनुसार होटल के कमरे में हादसा (fire broke out in a hotel in Ringas) सुबह करीब 9 बजे हुआ. कमरे से धुंआ उठते देखा तो नजदीकी लोगों ने इसकी सूचना दमकल व पुलिस विभाग को दी. जिसके कुछ देर में ही पहुंची दमकल ने आग को नियंत्रित किया.

श्रीमाधोपुर थाना अधिकारी करण सिंह ने बताया कि मिलन होटल के कमरे में आग लगने से दो युवक जिंदा जल गए. उन्होंने बताया कि युवकों के शिनाख्त का प्रयास जारी है. उन्होंने कहा कि परिजनों के आने के बाद पोस्टमार्टम किया जाेगा. फिलहाल, आग लगने के कारणों का कोई खुलासा नहीं हुआ है. घटना के बाद उच्च अधिकारी मौके पर मौजूद हैं. पुलिस मामले की जांच कर रही है.