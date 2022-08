सीकर. जिला मुख्यालय पर रविवार को तीज की सवारी में एक आवारा सांड आ घुसा. इस घटना से कई लोग चोटिल हो (stray bull entered crowd during teej Yatra) गए. घटना में पूरी तीज की सवारी में अफरा-तफरी फैल गई. कोरोना के बाद आयोजित हो रहे इस मेले में बड़ी संख्या में महिलाएं भी भाग ले रही थीं. इसी दौरान अचानक यह आवारा सांड भागता हुआ आया और लोगों की भीड़ में घुसकर लोगों को रौंदते हुए निकल गया.

अचानक हुए इस घटनाक्रम से चारों तरफ अफरा-तफरी फैल गई. सभी घायलों को सीकर के कल्याण अस्पताल लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद सभी को छुट्टी दे (many injured after bull hits during teej yatra) दी गई. सबसे बड़ी बात यह है कि जिस समय यह घटना क्रम हो रहा था, उसी समय सभापति जीवन खान मंच पर विराजमान थे. इस घटनाक्रम से नगर परिषद के कर्मचारियों की भी लापरवाही सामने आई कि आखिर इतने बड़े क्यों इतने बड़े आयोजन में आवारा पशुओं को रोकने का कोई इंतजाम नहीं किया गया.

तीज यात्रा के दौरान भीड़ में घुसा आवारा सांड

पढ़ें : Teej Yatra In Jaipur: 31 जुलाई और 1 अगस्त को निकलेगी तीज माता की सवारी

प्रशासन नहीं ले रहा कोई एक्शन : सीकर जिला मुख्यालय पर आवारा पशुओं की समस्या बहुत पुरानी है. स्थानीय निवासी कई बार जिला प्रशासन और नगर परिषद प्रशासन से आवारा पशुओं से निजात दिलाने के लिए गुहार लगा चुके हैं, लेकिन इस समस्या का कोई समाधान नहीं किया (many injured after bull hits during teej yatra) गया. बता दें कि आवारा पशुओं के हमले से कई लोगों की मौत भी हो चुकी है.